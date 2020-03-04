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Borsada en çok değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Pegasus 51,70 56,05 -7,76
Borusan Mannesmann 10,18 10,89 -6,52 ...

04.03.2020 18:48 | Son Güncelleme: 04.03.2020 18:48
Borsada en çok değer kaybeden hisseler

'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Pegasus 51,70 56,05 -7,76
Borusan Mannesmann 10,18 10,89 -6,52
Klimasan Klima 18,30 19,40 -5,67
Anadolu Grubu Holding 16,51 17,50 -5,66
Koza Madencilik 11,28 11,92 -5,37
Çemtaş 6,44 6,75 -4,59
Hektaş 9,96 10,38 -4,05
Gözde Girişim 3,80 3,96 -4,04
Karel Elektronik 14,54 15,15 -4,03
Türk Telekom 7,83 8,15 -3,93
Türk Hava Yolları 11,75 12,22 -3,85
Sasa Polyester 8,77 9,12 -3,84
İş Fin.Kir. 3,26 3,39 -3,83
İndeks Bilgisayar 10,55 10,97 -3,83
Net Holding 2,02 2,10 -3,81
Alarko GMYO 14,40 14,95 -3,68
Odaş Elektrik 2,10 2,18 -3,67
Aksa Enerji 3,80 3,94 -3,55
Halkbank 6,27 6,49 -3,39
Şekerbank 1,16 1,20 -3,33
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA

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