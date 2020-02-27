Borsada en çok değer kaybeden hisseler
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Borusan Mannesmann 10,91 13,10 -16,72
Alarko GMYO 15,23...
27.02.2020 18:50 | Son Güncelleme: 27.02.2020 18:50
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Borusan Mannesmann
|10,91
|13,10
|-16,72
|Alarko GMYO
|15,23
|17,80
|-14,44
|Karsan Otomotiv
|1,73
|1,94
|-10,82
|Pegasus
|57,90
|63,70
|-9,11
|İş Finansal Kiralama
|3,34
|3,65
|-8,49
|Sasa Polyester
|9,04
|9,86
|-8,32
|Türk Hava Yolları
|12,15
|13,24
|-8,23
|GSD Holding
|1,52
|1,65
|-7,88
|Gözde Girişim
|3,88
|4,21
|-7,84
|Vestel
|14,66
|15,90
|-7,80
|Albaraka Türk
|1,42
|1,53
|-7,19
|Aksa Enerji
|3,51
|3,78
|-7,14
|T.S.K.B.
|1,18
|1,27
|-7,09
|Klimasan Klima
|20,00
|21,50
|-6,98
|İpek Doğal Enerji
|9,75
|10,48
|-6,97
|Doğuş Otomotiv
|10,13
|10,87
|-6,81
|Netaş Telekom.
|13,75
|14,74
|-6,72
|Tekfen Holding
|15,73
|16,84
|-6,59
|Zorlu Enerji
|1,42
|1,52
|-6,58
|İş GMYO
|1,71
|1,83
|-6,56
Kaynak: AA