Borsada en çok değer kaybeden hisseler

26.02.2020 18:42 | Son Güncelleme: 26.02.2020 18:42

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Türk Traktör 60,80 62,40 -2,56 Pegasus 63,70 65,25 -2,38 Çelebi 88,85 90,95 -2,31 İş Y. Men. Değ. 5,12 5,24 -2,29 Otokar 159,70 163,30 -2,20 Güneş Sigorta 2,72 2,78 -2,16 İndeks Bilgisayar 11,58 11,83 -2,11 Yataş 8,13 8,29 -1,93 TAV Havalimanları 23,16 23,60 -1,86 Hektaş 10,38 10,57 -1,80 Türk Hava Yolları 13,24 13,48 -1,78 Karel Elektronik 14,91 15,18 -1,78 Deva Holding 10,45 10,61 -1,51 Eczacıbaşı Yatırım 12,30 12,48 -1,44 Eczacıbaşı İlaç 4,12 4,18 -1,44 Adana Çimento (A) 9,13 9,26 -1,40 Turkcell 14,38 14,57 -1,30 Alarko Holding 6,09 6,17 -1,30 Tat Gıda 6,86 6,95 -1,29 GSD Holding 1,65 1,67 -1,20

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA