Haberler » Ekonomi » Borsada en çok değer kaybeden hisseler - Ekonomi

Borsada en çok değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Türk Traktör 60,80 62,40 -2,56
Pegasus 63,70 65,25 -2,38 ...

26.02.2020 18:42 | Son Güncelleme: 26.02.2020 18:42
Borsada en çok değer kaybeden hisseler

'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Türk Traktör 60,80 62,40 -2,56
Pegasus 63,70 65,25 -2,38
Çelebi 88,85 90,95 -2,31
İş Y. Men. Değ. 5,12 5,24 -2,29
Otokar 159,70 163,30 -2,20
Güneş Sigorta 2,72 2,78 -2,16
İndeks Bilgisayar 11,58 11,83 -2,11
Yataş 8,13 8,29 -1,93
TAV Havalimanları 23,16 23,60 -1,86
Hektaş 10,38 10,57 -1,80
Türk Hava Yolları 13,24 13,48 -1,78
Karel Elektronik 14,91 15,18 -1,78
Deva Holding 10,45 10,61 -1,51
Eczacıbaşı Yatırım 12,30 12,48 -1,44
Eczacıbaşı İlaç 4,12 4,18 -1,44
Adana Çimento (A) 9,13 9,26 -1,40
Turkcell 14,38 14,57 -1,30
Alarko Holding 6,09 6,17 -1,30
Tat Gıda 6,86 6,95 -1,29
GSD Holding 1,65 1,67 -1,20
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA

Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler