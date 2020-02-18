Borsada en çok değer kaybeden hisseler
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Zorlu Enerji 1,64 1,73 -5,20
Doğuş Otomotiv 11,45 12,05 -4,98 ...
18.02.2020 18:50 | Son Güncelleme: 18.02.2020 18:50
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Zorlu Enerji
|1,64
|1,73
|-5,20
|Doğuş Otomotiv
|11,45
|12,05
|-4,98
|Tümosan Motor ve Traktör
|7,22
|7,54
|-4,24
|Çemtaş
|7,71
|8,05
|-4,22
|Karel Elektronik
|16,49
|17,20
|-4,13
|Gözde Girişim
|4,66
|4,85
|-3,92
|İndeks Bilgisayar
|12,59
|13,09
|-3,82
|İş Fin.Kir.
|4,05
|4,21
|-3,80
|Alarko Holding
|6,13
|6,37
|-3,77
|Kardemir (D)
|2,86
|2,97
|-3,70
|Good-Year
|4,95
|5,14
|-3,70
|Aksa Enerji
|4,02
|4,17
|-3,60
|Deva Holding
|10,94
|11,34
|-3,53
|Odaş Elektrik
|2,28
|2,36
|-3,39
|Erbosan
|23,76
|24,56
|-3,26
|Torunlar GMYO
|3,06
|3,16
|-3,16
|Kordsa Teknik Tekstil
|14,92
|15,38
|-2,99
|Anadolu Grubu Holding
|18,30
|18,86
|-2,97
|Bizim Mağazaları
|9,96
|10,26
|-2,92
|TAV Havalimanları
|26,04
|26,82
|-2,91
Kaynak: AA