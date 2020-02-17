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Borsada en çok değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Erbosan 24,56 27,48 -10,63
İş GMYO 1,99 2,15 -7,44 ...

17.02.2020 18:42 | Son Güncelleme: 17.02.2020 18:42
Borsada en çok değer kaybeden hisseler

'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:


(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Erbosan 24,56 27,48 -10,63
İş GMYO 1,99 2,15 -7,44
Karel Elektronik 17,20 18,30 -6,01
Aksa 8,10 8,60 -5,81
Karsan Otomotiv 1,91 1,97 -3,05
Borusan Mannesmann 12,14 12,52 -3,04
İş Fin.Kir. 4,21 4,33 -2,77
İş Y. Men. Değ. 5,17 5,29 -2,27
Tat Gıda 7,43 7,55 -1,59
Vakıflar Bankası 6,45 6,55 -1,53
MLP Sağlık 17,30 17,55 -1,42
Bursa Çimento 4,44 4,50 -1,33
Kerevitaş Gıda 3,76 3,81 -1,31
Tofaş Oto. Fab. 27,30 27,66 -1,30
İş Bankası (C) 6,90 6,99 -1,29
Ege Endüstri 695,20 703,90 -1,24
Doğuş Otomotiv 12,05 12,20 -1,23
Çemtaş 8,05 8,15 -1,23
Alarko GMYO 93,00 94,05 -1,12
Yataş 8,90 9,00 -1,11
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA
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