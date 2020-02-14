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Borsada en çok değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Klimasan Klima 21,36 22,62 -5,57
Vestel 16,91 17,50 -3,37 ...

14.02.2020 19:08 | Son Güncelleme: 14.02.2020 19:08
Borsada en çok değer kaybeden hisseler

'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Klimasan Klima 21,36 22,62 -5,57
Vestel 16,91 17,50 -3,37
Logo Yazılım 67,00 69,00 -2,90
Zorlu Enerji 1,71 1,75 -2,29
Doğuş Otomotiv 12,20 12,48 -2,24
Pegasus 69,80 71,30 -2,10
Tat Gıda 7,55 7,71 -2,08
Bursa Çimento 4,50 4,59 -1,96
Anadolu Cam 4,09 4,17 -1,92
Tüpraş 110,00 112,00 -1,79
Sasa Polyester 10,21 10,39 -1,73
Gözde Girişim 4,89 4,97 -1,61
İndeks Bilgisayar 12,89 13,10 -1,60
Brisa 9,83 9,99 -1,60
Trakya Cam 3,80 3,86 -1,55
İş Bankası (C) 6,99 7,10 -1,55
Hektaş 10,82 10,99 -1,55
Çemtaş 8,15 8,27 -1,45
Odaş Elektrik 2,15 2,18 -1,38
Garanti Bankası 11,52 11,68 -1,37
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA
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