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Borsada en çok değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Turcas Petrol 3,62 3,74 -3,21
Bizim Mağazaları 10,21 10,50 -2,76 ...

13.02.2020 18:44 | Son Güncelleme: 13.02.2020 18:44
Borsada en çok değer kaybeden hisseler

'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Turcas Petrol 3,62 3,74 -3,21
Bizim Mağazaları 10,21 10,50 -2,76
Tüpraş 112,00 115,00 -2,61
Karel Elektronik 18,15 18,59 -2,37
Ege Endüstri 700,00 716,00 -2,23
İş Y. Men. Değ. 5,28 5,40 -2,22
Aygaz 12,85 13,10 -1,91
Yapı ve Kredi Bank. 2,85 2,90 -1,72
Bursa Çimento 4,59 4,67 -1,71
Şişe Cam 5,42 5,50 -1,45
Güneş Sigorta 2,77 2,81 -1,42
Odaş Elektrik 2,18 2,21 -1,36
İndeks Bilgisayar 13,10 13,28 -1,36
Migros Ticaret 25,60 25,94 -1,31
Borusan Mannesmann 12,32 12,48 -1,28
Albaraka Türk 1,62 1,64 -1,22
TAV Havalimanları 26,64 26,96 -1,19
İş Bankası (C) 7,10 7,18 -1,11
Netaş Telekom. 15,69 15,85 -1,01
Anadolu Hayat Emek. 7,70 7,77 -0,90
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA
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