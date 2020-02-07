Borsada en çok değer kaybeden hisseler
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Pegasus 68,90 71,75 -3,97
Karsan Otomotiv 1,81 1,87 -3,21 ...
07.02.2020 18:46 | Son Güncelleme: 07.02.2020 18:46
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Pegasus
|68,90
|71,75
|-3,97
|Karsan Otomotiv
|1,81
|1,87
|-3,21
|Vestel
|15,77
|16,27
|-3,07
|Anadolu Cam
|4,26
|4,38
|-2,74
|Trakya Cam
|3,94
|4,05
|-2,72
|Anadolu Grubu Holding
|19,00
|19,50
|-2,56
|Garanti Bankası
|11,97
|12,27
|-2,44
|Akbank
|8,43
|8,64
|-2,43
|GSD Holding
|1,64
|1,68
|-2,38
|Emlak Konut GMYO
|1,68
|1,72
|-2,33
|Gözde Girişim
|5,20
|5,32
|-2,26
|Sabancı Holding
|10,15
|10,38
|-2,22
|T. Halk Bankası
|7,13
|7,29
|-2,19
|Aksa Enerji
|4,20
|4,29
|-2,10
|Vakıflar Bankası
|6,60
|6,74
|-2,08
|Eczacıbaşı Yatırım
|11,29
|11,52
|-2,00
|Petkim
|4,11
|4,19
|-1,91
|Türk Hava Yolları
|14,47
|14,74
|-1,83
|Netaş Telekom.
|14,98
|15,24
|-1,71
|Eczacıbaşı İlaç
|4,16
|4,23
|-1,65
Kaynak: AA