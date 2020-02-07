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Borsada en çok değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Pegasus 68,90 71,75 -3,97
Karsan Otomotiv 1,81 1,87 -3,21 ...

07.02.2020 18:46 | Son Güncelleme: 07.02.2020 18:46
Borsada en çok değer kaybeden hisseler

'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:


(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Pegasus 68,90 71,75 -3,97
Karsan Otomotiv 1,81 1,87 -3,21
Vestel 15,77 16,27 -3,07
Anadolu Cam 4,26 4,38 -2,74
Trakya Cam 3,94 4,05 -2,72
Anadolu Grubu Holding 19,00 19,50 -2,56
Garanti Bankası 11,97 12,27 -2,44
Akbank 8,43 8,64 -2,43
GSD Holding 1,64 1,68 -2,38
Emlak Konut GMYO 1,68 1,72 -2,33
Gözde Girişim 5,20 5,32 -2,26
Sabancı Holding 10,15 10,38 -2,22
T. Halk Bankası 7,13 7,29 -2,19
Aksa Enerji 4,20 4,29 -2,10
Vakıflar Bankası 6,60 6,74 -2,08
Eczacıbaşı Yatırım 11,29 11,52 -2,00
Petkim 4,11 4,19 -1,91
Türk Hava Yolları 14,47 14,74 -1,83
Netaş Telekom. 14,98 15,24 -1,71
Eczacıbaşı İlaç 4,16 4,23 -1,65
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA
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