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Borsada en çok değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Halk GMYO 1,61 1,67 -3,59
İndeks Bilgisayar 13,17 13,59 -3,09 ...

05.02.2020 18:48 | Son Güncelleme: 05.02.2020 18:48
Borsada en çok değer kaybeden hisseler

'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Halk GMYO 1,61 1,67 -3,59
İndeks Bilgisayar 13,17 13,59 -3,09
Halkbank 7,21 7,41 -2,70
Trakya Cam 3,97 4,08 -2,70
Anadolu Cam 4,31 4,40 -2,05
Şişe Cam 5,51 5,62 -1,96
Aksigorta 6,83 6,96 -1,87
Güneş Sigorta 2,68 2,73 -1,83
Tat Gıda 7,46 7,59 -1,71
Yataş 8,76 8,90 -1,57
Bim Mağazalar 48,64 49,38 -1,50
Çelebi 101,30 102,80 -1,46
Turcas Petrol 3,40 3,45 -1,45
T.S.K.B. 1,37 1,39 -1,44
Enerjisa Enerji 8,37 8,49 -1,41
Arçelik 21,42 21,72 -1,38
Torunlar GMYO 3,07 3,11 -1,29
Albaraka Türk 1,71 1,73 -1,16
Borusan Mannesmann 12,80 12,94 -1,08
Alarko GMYO 91,85 92,85 -1,08
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA
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