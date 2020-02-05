Borsada en çok değer kaybeden hisseler

05.02.2020 18:48 | Son Güncelleme: 05.02.2020 18:48

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Halk GMYO 1,61 1,67 -3,59 İndeks Bilgisayar 13,17 13,59 -3,09 Halkbank 7,21 7,41 -2,70 Trakya Cam 3,97 4,08 -2,70 Anadolu Cam 4,31 4,40 -2,05 Şişe Cam 5,51 5,62 -1,96 Aksigorta 6,83 6,96 -1,87 Güneş Sigorta 2,68 2,73 -1,83 Tat Gıda 7,46 7,59 -1,71 Yataş 8,76 8,90 -1,57 Bim Mağazalar 48,64 49,38 -1,50 Çelebi 101,30 102,80 -1,46 Turcas Petrol 3,40 3,45 -1,45 T.S.K.B. 1,37 1,39 -1,44 Enerjisa Enerji 8,37 8,49 -1,41 Arçelik 21,42 21,72 -1,38 Torunlar GMYO 3,07 3,11 -1,29 Albaraka Türk 1,71 1,73 -1,16 Borusan Mannesmann 12,80 12,94 -1,08 Alarko GMYO 91,85 92,85 -1,08

Kaynak: AA

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)