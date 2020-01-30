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Borsada en çok değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Odaş Elektrik 2,03 2,13 -4,69
Çimsa 9,79 10,25 -4,49 ...

30.01.2020 18:48 | Son Güncelleme: 30.01.2020 18:48
Borsada en çok değer kaybeden hisseler

'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Odaş Elektrik 2,03 2,13 -4,69
Çimsa 9,79 10,25 -4,49
Karel Elektronik 17,28 18,04 -4,21
Netaş Telekom. 14,41 15,03 -4,13
Kerevitaş Gıda 3,22 3,35 -3,88
Bizim Mağazaları 11,15 11,55 -3,46
GSD Holding 1,57 1,62 -3,09
Batı Çimento 3,80 3,92 -3,06
Şok Marketler 10,80 11,12 -2,88
Net Holding 2,42 2,49 -2,81
Gözde Girişim 4,93 5,07 -2,76
Kartonsan 457,50 470,10 -2,68
Bursa Çimento 6,58 6,76 -2,66
İş Y. Men. Değ. 4,86 4,99 -2,61
Alarko GMYO 87,70 90,00 -2,56
Logo Yazılım 63,95 65,50 -2,37
Borusan Mannesmann 12,81 13,12 -2,36
Çelebi 100,10 102,40 -2,25
Tümosan Motor ve Traktör 6,88 7,03 -2,13
Eczacıbaşı Yatırım 10,97 11,20 -2,05

Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA
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