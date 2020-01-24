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Borsada en çok değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Sasa Polyester 8,11 8,31 -2,41
MLP Sağlık 17,62 18,01 -2,17 ...

24.01.2020 18:52 | Son Güncelleme: 24.01.2020 18:52
Borsada en çok değer kaybeden hisseler

'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Sasa Polyester 8,11 8,31 -2,41
MLP Sağlık 17,62 18,01 -2,17
Aygaz 13,67 13,97 -2,15
Turkcell 14,41 14,72 -2,11
Şekerbank 1,41 1,44 -2,08
Bim Mağazalar 50,30 51,35 -2,04
Brisa 9,25 9,44 -2,01
Ford Otosan 74,10 75,60 -1,98
Alarko GMYO 92,10 93,80 -1,81
Aksigorta 6,73 6,83 -1,46
Ülker Bisküvi 25,00 25,36 -1,42
TAV Havalimanları 28,60 29,00 -1,38
Anadolu Efes 26,00 26,34 -1,29
Migros Ticaret 25,18 25,50 -1,25
Sabancı Holding 10,27 10,40 -1,25
Şişe Cam 5,18 5,24 -1,15
Ereğli Demir Çelik 9,62 9,73 -1,13
Tofaş Oto. Fab. 27,82 28,10 -1,00
Odaş Elektrik 2,03 2,05 -0,98
Koç Holding 20,86 21,06 -0,95

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA
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