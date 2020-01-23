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Borsada en çok değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
İpek Doğal Enerji 9,62 10,04 -4,18
Türk Hava Yolları...

23.01.2020 18:38 | Son Güncelleme: 23.01.2020 18:38
Borsada en çok değer kaybeden hisseler

'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
İpek Doğal Enerji 9,62 10,04 -4,18
Türk Hava Yolları 14,24 14,72 -3,26
Torunlar GMYO 3,01 3,11 -3,22
Koza Madencilik 10,82 11,17 -3,13
Tofaş Oto. Fab. 28,10 28,98 -3,04
Emlak Konut GMYO 1,65 1,70 -2,94
Pegasus 73,05 75,10 -2,73
Kardemir (D) 2,97 3,05 -2,62
Gözde Girişim 5,08 5,21 -2,50
Vakıflar Bankası 6,64 6,80 -2,35
Mavi Giyim 60,00 61,20 -1,96
Tekfen Holding 19,97 20,34 -1,82
Alkim Kimya 44,80 45,58 -1,71
Şişe Cam 5,24 5,32 -1,50
Ford Otosan 75,60 76,70 -1,43
Trakya Cam 3,46 3,51 -1,42
Çemtaş 8,16 8,26 -1,21
Enka İnşaat 6,64 6,72 -1,19
Arçelik 21,92 22,18 -1,17
Zorlu Enerji 1,69 1,71 -1,17

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA
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