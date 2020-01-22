Borsada en çok değer kaybeden hisseler

22.01.2020 19:00 | Son Güncelleme: 22.01.2020 19:00

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) GSD Holding 1,83 1,92 -4,69 İş Fin.Kir. 4,31 4,48 -3,79 Tümosan Motor ve Traktör 6,95 7,14 -2,66 Anadolu Grubu Holding 20,30 20,84 -2,59 Kardemir (D) 3,05 3,13 -2,56 Garanti Bankası 12,17 12,48 -2,48 Hektaş 10,00 10,25 -2,44 Çimsa 9,41 9,64 -2,39 Migros Ticaret 25,72 26,34 -2,35 Aksa Enerji 4,07 4,16 -2,16 Ford Otosan 76,70 78,20 -1,92 Karsan Otomotiv 1,62 1,65 -1,82 Trakya Cam 3,51 3,57 -1,68 Şişe Cam 5,32 5,41 -1,66 İş Y. Men. Değ. 4,79 4,87 -1,64 Eczacıbaşı Yatırım 10,90 11,08 -1,62 İş GMYO 1,83 1,86 -1,61 Net Holding 2,58 2,62 -1,53 Çelebi 103,60 105,20 -1,52 Koç Holding 21,08 21,40 -1,50

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA