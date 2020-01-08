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Borsada en çok değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
GSD Holding 1,50 1,57 -4,46
Alarko GMYO 93,00 97,20 -4,32 ...

08.01.2020 18:38 | Son Güncelleme: 08.01.2020 18:38
Borsada en çok değer kaybeden hisseler

'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
GSD Holding 1,50 1,57 -4,46
Alarko GMYO 93,00 97,20 -4,32
Klimasan Klima 17,56 18,30 -4,04
Pegasus 76,60 79,40 -3,53
İpek Doğal Enerji 8,85 9,15 -3,28
Kerevitaş Gıda 2,92 3,01 -2,99
Turcas Petrol 2,69 2,77 -2,89
Karsan Otomotiv 1,41 1,45 -2,76
İş Fin.Kir. 3,77 3,87 -2,58
Batı Çimento 3,58 3,67 -2,45
Gübre Fabrik. 8,40 8,60 -2,33
Brisa 8,69 8,89 -2,25
Kartonsan 372,50 381,00 -2,23
Çemtaş 7,70 7,87 -2,16
Doğan Holding 1,83 1,87 -2,14
Mavi Giyim 53,00 54,15 -2,12
Tüpraş 120,20 122,80 -2,12
Alkim Kimya 36,42 37,18 -2,04
Torunlar GMYO 2,52 2,57 -1,95
Çimsa 8,77 8,94 -1,90
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA
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