Borsada en çok değer kaybeden hisseler

06.01.2020 18:46 | Son Güncelleme: 06.01.2020 18:46

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Batı Çimento 3,62 3,98 -9,05 Kerevitaş Gıda 2,89 3,14 -7,96 Netaş Telekom. 12,22 13,27 -7,91 Brisa 8,73 9,33 -6,43 İndeks Bilgisayar 8,93 9,47 -5,70 İş Fin.Kir. 3,74 3,96 -5,56 Çemtaş 7,78 8,22 -5,35 Bizim Mağazaları 10,35 10,92 -5,22 Türk Hava Yolları 13,53 14,26 -5,12 Erbosan 24,14 25,40 -4,96 Net Holding 2,33 2,45 -4,90 Logo Yazılım 56,50 59,35 -4,80 Gübre Fabrik. 8,34 8,76 -4,79 Bursa Çimento 5,80 6,09 -4,76 Anadolu Cam 4,05 4,25 -4,71 Karsan Otomotiv 1,43 1,50 -4,67 Good-Year 3,95 4,14 -4,59 Deva Holding 8,38 8,78 -4,56 Torunlar GMYO 2,52 2,64 -4,55 Aksa Enerji 3,63 3,80 -4,47

Kaynak: AA

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)