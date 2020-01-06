Borsada en çok değer kaybeden hisseler
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Batı Çimento 3,62 3,98 -9,05
Kerevitaş Gıda 2,89 3,14 -7,96 ...
06.01.2020 18:46 | Son Güncelleme: 06.01.2020 18:46
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Batı Çimento
|3,62
|3,98
|-9,05
|Kerevitaş Gıda
|2,89
|3,14
|-7,96
|Netaş Telekom.
|12,22
|13,27
|-7,91
|Brisa
|8,73
|9,33
|-6,43
|İndeks Bilgisayar
|8,93
|9,47
|-5,70
|İş Fin.Kir.
|3,74
|3,96
|-5,56
|Çemtaş
|7,78
|8,22
|-5,35
|Bizim Mağazaları
|10,35
|10,92
|-5,22
|Türk Hava Yolları
|13,53
|14,26
|-5,12
|Erbosan
|24,14
|25,40
|-4,96
|Net Holding
|2,33
|2,45
|-4,90
|Logo Yazılım
|56,50
|59,35
|-4,80
|Gübre Fabrik.
|8,34
|8,76
|-4,79
|Bursa Çimento
|5,80
|6,09
|-4,76
|Anadolu Cam
|4,05
|4,25
|-4,71
|Karsan Otomotiv
|1,43
|1,50
|-4,67
|Good-Year
|3,95
|4,14
|-4,59
|Deva Holding
|8,38
|8,78
|-4,56
|Torunlar GMYO
|2,52
|2,64
|-4,55
|Aksa Enerji
|3,63
|3,80
|-4,47
Kaynak: AA