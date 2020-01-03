Borsada en çok değer kaybeden hisseler

03.01.2020 18:48 | Son Güncelleme: 03.01.2020 18:48

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Alarko GMYO 84,90 91,65 -7,36 Klimasan Klima 19,88 21,34 -6,84 Net Holding 2,45 2,60 -5,77 Bursa Çimento 6,09 6,44 -5,43 Kerevitaş Gıda 3,14 3,32 -5,42 Şekerbank 1,29 1,36 -5,15 Odaş Elektrik 2,06 2,17 -5,07 Karsan Otomotiv 1,50 1,58 -5,06 Şok Marketler 10,26 10,78 -4,82 Doğuş Otomotiv 9,10 9,56 -4,81 Torunlar GMYO 2,64 2,77 -4,69 Çelebi 100,40 105,30 -4,65 Borusan Mannesmann 11,15 11,67 -4,46 Good-Year 4,14 4,33 -4,39 Gübre Fabrik. 8,76 9,16 -4,37 Zorlu Enerji 1,58 1,65 -4,24 T.S.K.B. 1,16 1,21 -4,13 Halk GMYO 1,17 1,22 -4,10 Tekfen Holding 18,82 19,62 -4,08 Bizim Mağazaları 10,92 11,38 -4,04

Kaynak: AA

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)