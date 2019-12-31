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Borsada en çok değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
İş Finansal Kiralama 3,80 3,95 -3,80
Ülker Bisküvi 22,36...

31.12.2019 19:20 | Son Güncelleme: 31.12.2019 19:20
Borsada en çok değer kaybeden hisseler

'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
İş Finansal Kiralama 3,80 3,95 -3,80
Ülker Bisküvi 22,36 23,20 -3,62
Güneş Sigorta 2,18 2,25 -3,11
Çelebi 102,10 104,80 -2,58
Coca Cola İçecek 38,70 39,68 -2,47
Beşiktaş Yat. 2,45 2,51 -2,39
Kordsa Teknik Tekstil 13,08 13,39 -2,32
Bera Holding 3,85 3,94 -2,28
İhlas Holding 0,91 0,93 -2,15
Akbank 8,11 8,28 -2,05
GSD Holding 1,49 1,52 -1,97
Konya Çimento 271,30 276,50 -1,88
Fenerbahçe Futbol 14,47 14,74 -1,83
Aksa Enerji 3,80 3,87 -1,81
Torunlar GMYO 2,75 2,80 -1,79
Tekfen Holding 19,32 19,65 -1,68
Alarko Holding 5,95 6,05 -1,65
İhlas Gayrimenkul 1,20 1,22 -1,64
Vestel 12,62 12,82 -1,56
TAV Havalimanları 29,18 29,64 -1,55
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA
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