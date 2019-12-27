Borsada en çok değer kaybeden hisseler
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Vestel 13,07 13,86 -5,70
Tümosan Motor ve Traktör 6,47 6,74 -4,01...
27.12.2019 18:54 | Son Güncelleme: 27.12.2019 18:54
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Vestel
|13,07
|13,86
|-5,70
|Tümosan Motor ve Traktör
|6,47
|6,74
|-4,01
|Karsan Otomotiv
|1,57
|1,63
|-3,68
|Odaş Elektrik
|2,10
|2,17
|-3,23
|Zorlu Enerji
|1,65
|1,70
|-2,94
|Afyon Çimento
|6,44
|6,61
|-2,57
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|1,60
|1,64
|-2,44
|Galatasaray Sportif
|2,14
|2,19
|-2,28
|Enerjisa Enerji
|7,55
|7,72
|-2,20
|Doğuş Otomotiv
|9,58
|9,79
|-2,15
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|1,87
|1,91
|-2,09
|Netaş Telekom.
|12,99
|13,26
|-2,04
|Alarko GMYO
|87,60
|89,35
|-1,96
|Beşiktaş Futbol Yat.
|2,63
|2,68
|-1,87
|ICBC Turkey Bank
|5,29
|5,39
|-1,86
|Aksa Enerji
|3,93
|3,99
|-1,50
|Metro Holding
|1,36
|1,38
|-1,45
|Trakya Cam
|3,48
|3,53
|-1,42
|Anadolu Cam
|4,29
|4,35
|-1,38
|Ülker Bisküvi
|23,20
|23,52
|-1,36
Kaynak: AA