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Borsada en çok değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
İhlas Gayrimenkul 1,13 1,15 -1,74
Enerjisa Enerji 7,67 7,80 -1,67...

25.12.2019 18:38 | Son Güncelleme: 25.12.2019 18:38
Borsada en çok değer kaybeden hisseler

'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
İhlas Gayrimenkul 1,13 1,15 -1,74
Enerjisa Enerji 7,67 7,80 -1,67
Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,62 0,63 -1,59
Emlak Konut GMYO 1,43 1,45 -1,38
İttifak Holding 3,95 4,00 -1,25
Odaş Elektrik 2,07 2,09 -0,96
MLP Sağlık 16,20 16,34 -0,86
Bera Holding 3,65 3,68 -0,82
Eczacıbaşı İlaç 3,76 3,79 -0,79
İskenderun Demir Çelik 7,95 8,01 -0,75
Torunlar GMYO 2,68 2,70 -0,74
Göltaş Çimento 17,49 17,62 -0,74
TAV Havalimanları 29,26 29,46 -0,68
Alarko Holding 5,90 5,94 -0,67
Halkbank 5,91 5,95 -0,67
Alarko GMYO 90,55 91,15 -0,66
Koç Holding 19,91 20,04 -0,65
Coca Cola İçecek 37,50 37,74 -0,64
Zorlu Enerji 1,73 1,74 -0,57
Anadolu Grubu Holding 17,70 17,80 -0,56
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA
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