Borsada en çok değer kaybeden hisseler

25.12.2019 18:38 | Son Güncelleme: 25.12.2019 18:38

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) İhlas Gayrimenkul 1,13 1,15 -1,74 Enerjisa Enerji 7,67 7,80 -1,67 Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,62 0,63 -1,59 Emlak Konut GMYO 1,43 1,45 -1,38 İttifak Holding 3,95 4,00 -1,25 Odaş Elektrik 2,07 2,09 -0,96 MLP Sağlık 16,20 16,34 -0,86 Bera Holding 3,65 3,68 -0,82 Eczacıbaşı İlaç 3,76 3,79 -0,79 İskenderun Demir Çelik 7,95 8,01 -0,75 Torunlar GMYO 2,68 2,70 -0,74 Göltaş Çimento 17,49 17,62 -0,74 TAV Havalimanları 29,26 29,46 -0,68 Alarko Holding 5,90 5,94 -0,67 Halkbank 5,91 5,95 -0,67 Alarko GMYO 90,55 91,15 -0,66 Koç Holding 19,91 20,04 -0,65 Coca Cola İçecek 37,50 37,74 -0,64 Zorlu Enerji 1,73 1,74 -0,57 Anadolu Grubu Holding 17,70 17,80 -0,56

Kaynak: AA

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)