Borsada en çok değer kaybeden hisseler

24.12.2019 18:34 | Son Güncelleme: 24.12.2019 18:34

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:





(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) İttifak Holding 4,00 4,50 -11,11 Albaraka Türk 1,45 1,52 -4,61 İhlas Holding 0,77 0,80 -3,75 Fenerbahçe Futbol 15,51 16,02 -3,18 Doğtaş Kelebek Mobilya 1,63 1,68 -2,98 Polisan Holding 3,08 3,17 -2,84 Karsan Otomotiv 1,62 1,64 -1,22 Vestel 14,06 14,21 -1,06 Şekerbank 1,25 1,26 -0,79 Çemtaş 8,18 8,24 -0,73 Sasa Polyester 7,75 7,80 -0,64 Zorlu Enerji 1,74 1,75 -0,57 Ege Endüstri 555,30 558,00 -0,48 Soda Sanayii 6,19 6,22 -0,48 Netaş Telekom. 13,21 13,27 -0,45 Beşiktaş Futbol Yat. 2,66 2,67 -0,37 Deva Holding 8,63 8,66 -0,35 Koç Holding 20,04 20,10 -0,30 Alarko GMYO 91,15 91,40 -0,27 Tofaş Oto. Fab. 26,60 26,62 -0,08

Kaynak: AA

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)