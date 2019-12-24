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Borsada en çok değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
İttifak Holding 4,00 4,50 -11,11
Albaraka Türk 1,45 1,52 -4,61 ...

24.12.2019 18:34 | Son Güncelleme: 24.12.2019 18:34
Borsada en çok değer kaybeden hisseler

'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:


(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
İttifak Holding 4,00 4,50 -11,11
Albaraka Türk 1,45 1,52 -4,61
İhlas Holding 0,77 0,80 -3,75
Fenerbahçe Futbol 15,51 16,02 -3,18
Doğtaş Kelebek Mobilya 1,63 1,68 -2,98
Polisan Holding 3,08 3,17 -2,84
Karsan Otomotiv 1,62 1,64 -1,22
Vestel 14,06 14,21 -1,06
Şekerbank 1,25 1,26 -0,79
Çemtaş 8,18 8,24 -0,73
Sasa Polyester 7,75 7,80 -0,64
Zorlu Enerji 1,74 1,75 -0,57
Ege Endüstri 555,30 558,00 -0,48
Soda Sanayii 6,19 6,22 -0,48
Netaş Telekom. 13,21 13,27 -0,45
Beşiktaş Futbol Yat. 2,66 2,67 -0,37
Deva Holding 8,63 8,66 -0,35
Koç Holding 20,04 20,10 -0,30
Alarko GMYO 91,15 91,40 -0,27
Tofaş Oto. Fab. 26,60 26,62 -0,08
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA
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