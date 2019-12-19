Borsada en çok değer kaybeden hisseler

19.12.2019 18:48 | Son Güncelleme: 19.12.2019 18:48

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Güneş Sigorta 2,29 2,52 -9,13 Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,59 0,62 -4,84 Odaş Elektrik 2,18 2,26 -3,54 Göltaş Çimento 16,82 17,18 -2,10 Emlak Konut GMYO 1,43 1,46 -2,05 Sabancı Holding 9,34 9,52 -1,89 Çemaş Döküm 1,57 1,60 -1,88 Anadolu Cam 3,99 4,05 -1,48 Arçelik 19,32 19,60 -1,43 Park Elek.Madencilik 2,92 2,96 -1,35 Doğuş Otomotiv 9,34 9,46 -1,27 Konya Çimento 261,90 265,00 -1,17 Fenerbahçe Futbol 15,94 16,10 -0,99 Koç Holding 19,77 19,96 -0,95 Global Yat. Holding 4,70 4,74 -0,84 Şekerbank 1,19 1,20 -0,83 Yapı ve Kredi Bank. 2,39 2,41 -0,83 ICBC Turkey Bank 4,81 4,85 -0,82 Enka İnşaat 6,18 6,23 -0,80 GSD Holding 1,33 1,34 -0,75

Kaynak: AA

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)