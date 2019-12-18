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Borsada en çok değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Deva Holding 8,11 8,45 -4,02
Aksa Enerji 3,66 3,81 -3,94
A.V.O.

18.12.2019 18:46 | Son Güncelleme: 18.12.2019 18:46
Borsada en çok değer kaybeden hisseler

'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Deva Holding 8,11 8,45 -4,02
Aksa Enerji 3,66 3,81 -3,94
A.V.O.D Gıda ve Tarım 1,85 1,92 -3,65
Afyon Çimento 6,20 6,43 -3,58
Emlak Konut GMYO 1,46 1,51 -3,31
Çemaş Döküm 1,60 1,65 -3,03
Gözde Girişim 4,78 4,92 -2,85
Doğuş Otomotiv 9,46 9,71 -2,57
Alarko GMYO 89,50 91,75 -2,45
Güneş Sigorta 2,52 2,58 -2,33
Göltaş Çimento 17,18 17,58 -2,28
Albaraka Türk 1,31 1,34 -2,24
Doğan Holding 1,79 1,83 -2,19
Kordsa Teknik Tekstil 12,36 12,63 -2,14
Tekfen Holding 18,17 18,55 -2,05
Çelebi 114,50 116,60 -1,80
T.S.K.B. 1,10 1,12 -1,79
Trakya Cam 3,36 3,42 -1,75
Net Holding 2,24 2,28 -1,75
Koza Madencilik 9,27 9,43 -1,70
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA
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