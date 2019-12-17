Borsada en çok değer kaybeden hisseler

17.12.2019 18:40 | Son Güncelleme: 17.12.2019 18:40

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Galatasaray Sportif 2,31 2,45 -5,71 Aksa Enerji 3,81 3,97 -4,03 İhlas Holding 0,73 0,76 -3,95 Netaş Telekom. 13,20 13,71 -3,72 Beşiktaş Futbol Yat. 2,77 2,87 -3,48 Ford Otosan 66,70 68,50 -2,63 T.S.K.B. 1,12 1,15 -2,61 Eczacıbaşı İlaç 3,63 3,72 -2,42 Konya Çimento 264,10 270,50 -2,37 Ülker Bisküvi 21,70 22,22 -2,34 Gersan Elektrik 3,16 3,23 -2,17 Doğan Holding 1,83 1,87 -2,14 Polisan Holding 3,01 3,07 -1,95 Torunlar GMYO 2,56 2,61 -1,92 Odaş Elektrik 2,11 2,15 -1,86 Koç Holding 19,80 20,16 -1,79 Şekerbank 1,22 1,24 -1,61 Çemtaş 7,90 8,02 -1,50 Alarko Holding 5,51 5,59 -1,43 Doğuş Otomotiv 9,71 9,85 -1,42

Kaynak: AA

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)