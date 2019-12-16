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Borsada en çok değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Gübre Fabrik.

16.12.2019 18:48 | Son Güncelleme: 16.12.2019 18:48
Borsada en çok değer kaybeden hisseler

'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Gübre Fabrik. 7,58 7,77 -2,45
İttifak Holding 3,87 3,95 -2,03
Fenerbahçe Futbol 14,93 15,23 -1,97
Doğuş Otomotiv 9,85 10,00 -1,50
Bera Holding 3,55 3,60 -1,39
Koç Holding 20,16 20,44 -1,37
İskenderun Demir Çelik 7,66 7,75 -1,16
İhlas Gayrimenkul 0,86 0,87 -1,15
Alarko GMYO 91,50 92,55 -1,13
Arçelik 19,97 20,18 -1,04
Beşiktaş Futbol Yat. 2,87 2,90 -1,03
Koza Madencilik 9,35 9,44 -0,95
Enerjisa Enerji 7,60 7,67 -0,91
Torunlar GMYO 2,61 2,63 -0,76
Hektaş 7,30 7,35 -0,68
Enka İnşaat 6,03 6,07 -0,66
Yataş 6,38 6,42 -0,62
Doğtaş Kelebek Mobilya 1,70 1,71 -0,58
Deva Holding 8,56 8,61 -0,58
Vakıflar Bankası 5,15 5,18 -0,58
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA
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