Borsada en çok değer kaybeden hisseler
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Gübre Fabrik.
16.12.2019 18:48 | Son Güncelleme: 16.12.2019 18:48
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Gübre Fabrik.
|7,58
|7,77
|-2,45
|İttifak Holding
|3,87
|3,95
|-2,03
|Fenerbahçe Futbol
|14,93
|15,23
|-1,97
|Doğuş Otomotiv
|9,85
|10,00
|-1,50
|Bera Holding
|3,55
|3,60
|-1,39
|Koç Holding
|20,16
|20,44
|-1,37
|İskenderun Demir Çelik
|7,66
|7,75
|-1,16
|İhlas Gayrimenkul
|0,86
|0,87
|-1,15
|Alarko GMYO
|91,50
|92,55
|-1,13
|Arçelik
|19,97
|20,18
|-1,04
|Beşiktaş Futbol Yat.
|2,87
|2,90
|-1,03
|Koza Madencilik
|9,35
|9,44
|-0,95
|Enerjisa Enerji
|7,60
|7,67
|-0,91
|Torunlar GMYO
|2,61
|2,63
|-0,76
|Hektaş
|7,30
|7,35
|-0,68
|Enka İnşaat
|6,03
|6,07
|-0,66
|Yataş
|6,38
|6,42
|-0,62
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|1,70
|1,71
|-0,58
|Deva Holding
|8,56
|8,61
|-0,58
|Vakıflar Bankası
|5,15
|5,18
|-0,58
Kaynak: AA