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Borsada en çok değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Doğuş Otomotiv 10,00 11,23 -10,95
Netaş Telekom.

13.12.2019 18:44 | Son Güncelleme: 13.12.2019 18:44
Borsada en çok değer kaybeden hisseler

'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:


(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Doğuş Otomotiv 10,00 11,23 -10,95
Netaş Telekom. 13,59 14,28 -4,83
Global Yat. Holding 4,80 5,02 -4,38
Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,45 0,47 -4,26
İhlas Holding 0,76 0,79 -3,80
Alarko GMYO 92,55 95,95 -3,54
Gözde Girişim 4,66 4,83 -3,52
Çelebi 112,60 116,50 -3,35
Zorlu Enerji 1,55 1,60 -3,13
Şişe Cam 5,00 5,15 -2,91
Koza Altın 73,75 75,65 -2,51
Çemtaş 8,04 8,24 -2,43
Odaş Elektrik 2,03 2,08 -2,40
Koza Madencilik 9,44 9,67 -2,38
İpek Doğal Enerji 6,67 6,83 -2,34
Kerevitaş Gıda 3,01 3,08 -2,27
GSD Holding 1,29 1,32 -2,27
Enerjisa Enerji 7,67 7,84 -2,17
Pegasus 79,60 81,05 -1,79
Trakya Cam 3,37 3,43 -1,75
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA
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