Borsada en çok değer kaybeden hisseler

13.12.2019 18:44 | Son Güncelleme: 13.12.2019 18:44

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:





(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Doğuş Otomotiv 10,00 11,23 -10,95 Netaş Telekom. 13,59 14,28 -4,83 Global Yat. Holding 4,80 5,02 -4,38 Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,45 0,47 -4,26 İhlas Holding 0,76 0,79 -3,80 Alarko GMYO 92,55 95,95 -3,54 Gözde Girişim 4,66 4,83 -3,52 Çelebi 112,60 116,50 -3,35 Zorlu Enerji 1,55 1,60 -3,13 Şişe Cam 5,00 5,15 -2,91 Koza Altın 73,75 75,65 -2,51 Çemtaş 8,04 8,24 -2,43 Odaş Elektrik 2,03 2,08 -2,40 Koza Madencilik 9,44 9,67 -2,38 İpek Doğal Enerji 6,67 6,83 -2,34 Kerevitaş Gıda 3,01 3,08 -2,27 GSD Holding 1,29 1,32 -2,27 Enerjisa Enerji 7,67 7,84 -2,17 Pegasus 79,60 81,05 -1,79 Trakya Cam 3,37 3,43 -1,75

Kaynak: AA

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)