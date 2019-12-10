Borsada en çok değer kaybeden hisseler
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Çemaş Döküm 1,47 1,60 -8,13
Metro Holding 1,29 1,40 -7,86 ...
10.12.2019 18:44 | Son Güncelleme: 10.12.2019 18:44
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Çemaş Döküm
|1,47
|1,60
|-8,13
|Metro Holding
|1,29
|1,40
|-7,86
|İttifak Holding
|3,74
|4,00
|-6,50
|Beşiktaş Futbol Yat.
|2,82
|2,99
|-5,69
|Konya Çimento
|261,00
|275,50
|-5,26
|Afyon Çimento
|6,59
|6,90
|-4,49
|Coca Cola İçecek
|34,22
|35,56
|-3,77
|Arçelik
|19,20
|19,88
|-3,42
|Göltaş Çimento
|17,02
|17,60
|-3,30
|MLP Sağlık
|14,01
|14,48
|-3,25
|Netaş Telekom.
|12,58
|13,00
|-3,23
|Global Yat. Holding
|4,53
|4,68
|-3,21
|Gersan Elektrik
|3,05
|3,14
|-2,87
|ICBC Turkey Bank
|4,79
|4,93
|-2,84
|Yataş
|6,34
|6,52
|-2,76
|Tümosan Motor ve Traktör
|5,72
|5,87
|-2,56
|Doğan Holding
|1,97
|2,02
|-2,48
|Otokar
|144,40
|148,00
|-2,43
|Migros Ticaret
|22,74
|23,30
|-2,40
|Aksa
|12,80
|13,10
|-2,29
Kaynak: AA