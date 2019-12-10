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Borsada en çok değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Çemaş Döküm 1,47 1,60 -8,13
Metro Holding 1,29 1,40 -7,86 ...

10.12.2019 18:44 | Son Güncelleme: 10.12.2019 18:44
Borsada en çok değer kaybeden hisseler

'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Çemaş Döküm 1,47 1,60 -8,13
Metro Holding 1,29 1,40 -7,86
İttifak Holding 3,74 4,00 -6,50
Beşiktaş Futbol Yat. 2,82 2,99 -5,69
Konya Çimento 261,00 275,50 -5,26
Afyon Çimento 6,59 6,90 -4,49
Coca Cola İçecek 34,22 35,56 -3,77
Arçelik 19,20 19,88 -3,42
Göltaş Çimento 17,02 17,60 -3,30
MLP Sağlık 14,01 14,48 -3,25
Netaş Telekom. 12,58 13,00 -3,23
Global Yat. Holding 4,53 4,68 -3,21
Gersan Elektrik 3,05 3,14 -2,87
ICBC Turkey Bank 4,79 4,93 -2,84
Yataş 6,34 6,52 -2,76
Tümosan Motor ve Traktör 5,72 5,87 -2,56
Doğan Holding 1,97 2,02 -2,48
Otokar 144,40 148,00 -2,43
Migros Ticaret 22,74 23,30 -2,40
Aksa 12,80 13,10 -2,29
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA
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