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Borsada en çok değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Beşiktaş Futbol Yat.

03.12.2019 18:54 | Son Güncelleme: 03.12.2019 18:54
Borsada en çok değer kaybeden hisseler

'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Beşiktaş Yat. 3,11 3,34 -6,89
İhlas Holding 0,75 0,80 -6,25
Karsan Otomotiv 1,43 1,48 -3,38
Otokar 146,70 151,50 -3,17
Galatasaray Sportif 2,18 2,25 -3,11
Kardemir (D) 2,39 2,46 -2,85
Mavi Giyim 45,10 46,36 -2,72
Fenerbahçe Futbol 15,77 16,21 -2,71
Koç Holding 20,16 20,70 -2,61
GSD Holding 1,15 1,18 -2,54
Ereğli Demir Çelik 8,06 8,27 -2,54
Hektaş 7,32 7,50 -2,40
Garanti Bankası 9,90 10,14 -2,37
Sasa Polyester 6,42 6,57 -2,28
Tüpraş 120,20 123,00 -2,28
Anadolu Efes 21,60 22,08 -2,17
Kerevitaş Gıda 2,89 2,95 -2,03
Türk Hava Yolları 13,61 13,89 -2,02
Çemtaş 7,90 8,06 -1,99
Ford Otosan 63,05 64,30 -1,94
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA
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