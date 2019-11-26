Borsada en çok değer kaybeden hisseler
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Gözde Girişim 4,04 4,24 -4,72
Bera Holding 3,74 3,87 -3,36 ...
26.11.2019 19:12 | Son Güncelleme: 26.11.2019 19:12
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Gözde Girişim
|4,04
|4,24
|-4,72
|Bera Holding
|3,74
|3,87
|-3,36
|Alarko GMYO
|74,00
|76,10
|-2,76
|Ford Otosan
|63,05
|64,65
|-2,47
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,40
|0,41
|-2,44
|ICBC Turkey Bank
|4,95
|5,07
|-2,37
|Zorlu Enerji
|1,34
|1,37
|-2,19
|Şok Marketler
|9,88
|10,10
|-2,18
|Beşiktaş Futbol Yat.
|2,33
|2,38
|-2,10
|Koza Altın
|73,00
|74,55
|-2,08
|Global Yat. Holding
|4,10
|4,18
|-1,91
|Ülker Bisküvi
|21,10
|21,50
|-1,86
|Koç Holding
|19,66
|20,02
|-1,80
|Anadolu Grubu Holding
|15,66
|15,91
|-1,57
|Kerevitaş Gıda
|2,82
|2,85
|-1,05
|Türk Telekom
|6,86
|6,93
|-1,01
|Net Holding
|2,02
|2,04
|-0,98
|Verusa Holding
|16,67
|16,83
|-0,95
|GSD Holding
|1,08
|1,09
|-0,92
|Bim Mağazalar
|44,38
|44,78
|-0,89
Kaynak: AA