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Borsada en çok değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Gözde Girişim 4,04 4,24 -4,72
Bera Holding 3,74 3,87 -3,36 ...

26.11.2019 19:12 | Son Güncelleme: 26.11.2019 19:12
Borsada en çok değer kaybeden hisseler

'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:


(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Gözde Girişim 4,04 4,24 -4,72
Bera Holding 3,74 3,87 -3,36
Alarko GMYO 74,00 76,10 -2,76
Ford Otosan 63,05 64,65 -2,47
Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,40 0,41 -2,44
ICBC Turkey Bank 4,95 5,07 -2,37
Zorlu Enerji 1,34 1,37 -2,19
Şok Marketler 9,88 10,10 -2,18
Beşiktaş Futbol Yat. 2,33 2,38 -2,10
Koza Altın 73,00 74,55 -2,08
Global Yat. Holding 4,10 4,18 -1,91
Ülker Bisküvi 21,10 21,50 -1,86
Koç Holding 19,66 20,02 -1,80
Anadolu Grubu Holding 15,66 15,91 -1,57
Kerevitaş Gıda 2,82 2,85 -1,05
Türk Telekom 6,86 6,93 -1,01
Net Holding 2,02 2,04 -0,98
Verusa Holding 16,67 16,83 -0,95
GSD Holding 1,08 1,09 -0,92
Bim Mağazalar 44,38 44,78 -0,89
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA
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