Borsada en çok değer kaybeden hisseler

25.11.2019 18:40 | Son Güncelleme: 25.11.2019 18:40

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Eczacıbaşı İlaç 3,26 3,41 -4,40 Bera Holding 3,87 4,00 -3,25 Fenerbahçe Futbol 15,43 15,91 -3,02 Tümosan Motor ve Traktör 5,29 5,45 -2,94 Migros Ticaret 22,14 22,80 -2,89 Vestel 10,43 10,74 -2,89 Aselsan 18,72 19,26 -2,80 Halk GMYO 1,04 1,07 -2,80 Yapı ve Kredi Bank. 2,44 2,51 -2,79 Sabancı Holding 9,00 9,25 -2,70 Aksa 11,62 11,94 -2,68 Güneş Sigorta 1,86 1,91 -2,62 Tekfen Holding 18,55 19,04 -2,57 İş Bankası (C) 6,07 6,23 -2,57 Doğuş Otomotiv 8,74 8,97 -2,56 İpek Doğal Enerji 6,47 6,64 -2,56 Türk Telekom 6,93 7,11 -2,53 Odaş Elektrik 1,57 1,61 -2,48 Tüpraş 122,60 125,70 -2,47 Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,41 0,42 -2,38

Kaynak: AA

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)