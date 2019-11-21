Borsada en çok değer kaybeden hisseler

21.11.2019 18:38 | Son Güncelleme: 21.11.2019 18:38

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) İhlas Holding 0,62 0,64 -3,13 İttifak Holding 3,70 3,80 -2,63 Koza Madencilik 9,59 9,83 -2,44 Otokar 145,00 148,50 -2,36 Doğuş Otomotiv 9,25 9,46 -2,22 Gübre Fabrik. 6,18 6,32 -2,22 Anadolu Cam 3,48 3,55 -1,97 Beşiktaş Futbol Yat. 2,22 2,26 -1,77 Göltaş Çimento 15,12 15,39 -1,75 Turkcell 13,20 13,43 -1,71 Hektaş 6,59 6,70 -1,64 Koza Altın 75,40 76,55 -1,50 Türk Hava Yolları 13,75 13,95 -1,43 Karsan Otomotiv 1,41 1,43 -1,40 Mavi Giyim 43,24 43,82 -1,32 Tukaş 7,20 7,29 -1,23 Global Yat. Holding 4,09 4,14 -1,21 Konya Çimento 228,40 231,10 -1,17 Netaş Telekom. 10,08 10,18 -0,98 T.S.K.B. 1,01 1,02 -0,98

Kaynak: AA

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)