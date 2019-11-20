Borsada en çok değer kaybeden hisseler
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Metro Holding 1,30 1,46 -10,96
Otokar 148,50 154,10 -3,63 ...
20.11.2019 18:44 | Son Güncelleme: 20.11.2019 18:44
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Metro Holding
|1,30
|1,46
|-10,96
|Otokar
|148,50
|154,10
|-3,63
|Netaş Telekom.
|10,18
|10,50
|-3,05
|Gübre Fabrik.
|6,32
|6,50
|-2,77
|Sasa Polyester
|6,32
|6,47
|-2,32
|Tümosan Motor ve Traktör
|5,27
|5,39
|-2,23
|Eczacıbaşı İlaç
|3,15
|3,22
|-2,17
|Güneş Sigorta
|1,92
|1,96
|-2,04
|İş Bankası (C)
|6,28
|6,41
|-2,03
|Şişe Cam
|4,65
|4,74
|-1,90
|Migros Ticaret
|24,24
|24,70
|-1,86
|Ereğli Demir Çelik
|7,48
|7,62
|-1,84
|Tofaş Oto. Fab.
|24,20
|24,64
|-1,79
|Kerevitaş Gıda
|2,78
|2,83
|-1,77
|Afyon Çimento
|4,62
|4,70
|-1,70
|TAV Havalimanları
|28,00
|28,48
|-1,69
|Park Elek.Madencilik
|2,92
|2,97
|-1,68
|Çelebi
|97,45
|99,10
|-1,66
|Kordsa Teknik Tekstil
|11,51
|11,70
|-1,62
|Gersan Elektrik
|2,47
|2,51
|-1,59
Kaynak: AA