Borsada en çok değer kaybeden hisseler

19.11.2019 18:38 | Son Güncelleme: 19.11.2019 18:38

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Metro Holding 1,46 1,53 -4,58 Bera Holding 3,97 4,10 -3,17 İpek Doğal Enerji 6,74 6,90 -2,32 Gübre Fabrik. 6,50 6,65 -2,26 Beşiktaş Futbol Yat. 2,22 2,26 -1,77 İhlas Holding 0,65 0,66 -1,52 Hektaş 6,77 6,87 -1,46 Odaş Elektrik 1,53 1,55 -1,29 Koza Madencilik 9,56 9,68 -1,24 Koza Altın 76,05 77,00 -1,23 Fenerbahçe Futbol 16,47 16,67 -1,20 Pegasus 75,95 76,85 -1,17 Galatasaray Sportif 1,74 1,76 -1,14 İş Fin.Kir. 2,70 2,73 -1,10 Ford Otosan 66,35 67,02 -1,00 Tofaş Oto. Fab. 24,64 24,88 -0,96 Türk Hava Yolları 14,12 14,22 -0,70 Çemtaş 7,23 7,28 -0,69 A.V.O.D Gıda ve Tarım 1,66 1,67 -0,60 İttifak Holding 3,80 3,82 -0,52

Kaynak: AA

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)