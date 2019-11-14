Borsada en çok değer kaybeden hisseler

14.11.2019 18:56 | Son Güncelleme: 14.11.2019 18:56

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Metro Holding 2,31 2,88 -19,79 T. Halk Bankası 5,69 5,94 -4,21 Kardemir (D) 2,30 2,37 -2,95 Çelebi 98,55 101,50 -2,91 Şekerbank 1,01 1,04 -2,88 Vakıflar Bankası 4,69 4,82 -2,70 Tekfen Holding 17,97 18,45 -2,60 Mavi Giyim 43,86 45,00 -2,53 Doğuş Otomotiv 8,98 9,21 -2,50 Tüpraş 123,40 126,40 -2,37 T.S.K.B. 0,92 0,94 -2,13 Garanti Bankası 9,74 9,95 -2,11 Kordsa Teknik Tekstil 11,38 11,62 -2,07 Halk GMYO 0,95 0,97 -2,06 Bera Holding 4,00 4,08 -1,96 Şok Marketler 9,62 9,81 -1,94 Bim Mağazalar 45,00 45,88 -1,92 Şişe Cam 4,48 4,56 -1,75 İş Bankası (C) 6,17 6,28 -1,75 Pegasus 74,70 76,00 -1,71

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA