Borsada en çok değer kaybeden hisseler
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Metro Holding 2,31 2,88 -19,79
T.
14.11.2019 18:56 | Son Güncelleme: 14.11.2019 18:56
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Metro Holding
|2,31
|2,88
|-19,79
|T. Halk Bankası
|5,69
|5,94
|-4,21
|Kardemir (D)
|2,30
|2,37
|-2,95
|Çelebi
|98,55
|101,50
|-2,91
|Şekerbank
|1,01
|1,04
|-2,88
|Vakıflar Bankası
|4,69
|4,82
|-2,70
|Tekfen Holding
|17,97
|18,45
|-2,60
|Mavi Giyim
|43,86
|45,00
|-2,53
|Doğuş Otomotiv
|8,98
|9,21
|-2,50
|Tüpraş
|123,40
|126,40
|-2,37
|T.S.K.B.
|0,92
|0,94
|-2,13
|Garanti Bankası
|9,74
|9,95
|-2,11
|Kordsa Teknik Tekstil
|11,38
|11,62
|-2,07
|Halk GMYO
|0,95
|0,97
|-2,06
|Bera Holding
|4,00
|4,08
|-1,96
|Şok Marketler
|9,62
|9,81
|-1,94
|Bim Mağazalar
|45,00
|45,88
|-1,92
|Şişe Cam
|4,48
|4,56
|-1,75
|İş Bankası (C)
|6,17
|6,28
|-1,75
|Pegasus
|74,70
|76,00
|-1,71
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Kaynak: AA