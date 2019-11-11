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Borsada en çok değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Ege Endüstri 480,90 500,20 -3,86
Bim Mağazalar 45,92...

11.11.2019 18:38 | Son Güncelleme: 11.11.2019 18:38
Borsada en çok değer kaybeden hisseler

'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Ege Endüstri 480,90 500,20 -3,86
Bim Mağazalar 45,92 47,72 -3,77
Fenerbahçe Futbol 16,56 17,05 -2,87
Odaş Elektrik 1,46 1,50 -2,67
Ford Otosan 66,15 67,60 -2,14
MLP Sağlık 14,72 15,04 -2,13
ICBC Turkey Bank 4,68 4,78 -2,09
Doğan Holding 1,65 1,68 -1,79
Petkim 3,67 3,73 -1,61
Güneş Sigorta 1,84 1,87 -1,60
Polisan Holding 2,66 2,70 -1,48
Park Elek.Madencilik 2,66 2,70 -1,48
Kardemir (D) 2,28 2,31 -1,30
Yataş 6,31 6,38 -1,10
İskenderun Demir Çelik 6,39 6,46 -1,08
Alarko Holding 4,64 4,69 -1,07
Türk Telekom 6,55 6,62 -1,06
Halk GMYO 0,94 0,95 -1,05
Türk Traktör 45,08 45,54 -1,01
Netaş Telekom. 9,90 10,00 -1,00

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA
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