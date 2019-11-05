Borsada en çok değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
İhlas Holding 0,57 0,61 -6,56
Coca Cola İçecek 30,44 31,98 -4,82 ...

05.11.2019 18:50 | Son Güncelleme: 05.11.2019 18:50
Borsada en çok değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
İhlas Holding 0,57 0,61 -6,56
Coca Cola İçecek 30,44 31,98 -4,82
İhlas Gayrimenkul 0,68 0,71 -4,23
Pegasus 61,00 63,40 -3,79
Doğtaş Kelebek Mobilya 1,11 1,15 -3,48
Hektaş 6,15 6,36 -3,30
Sasa Polyester 6,14 6,32 -2,85
Deva Holding 7,38 7,57 -2,51
İş Finansal Kiralama 2,62 2,68 -2,24
Koza Altın 69,00 70,40 -1,99
Koza Madencilik 8,47 8,62 -1,74
Albaraka Türk 1,20 1,22 -1,64
Tüpraş 126,30 128,30 -1,56
Anadolu Grubu Holding 15,10 15,33 -1,50
Fenerbahçe Futbol 16,75 17,00 -1,47
Konya Çimento 204,50 207,30 -1,35
İpek Doğal Enerji 6,43 6,50 -1,08
Kerevitaş Gıda 2,78 2,81 -1,07
Anadolu Efes 19,60 19,80 -1,01
Tukaş 5,94 6,00 -1,00
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA
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