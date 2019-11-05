Borsada en çok değer kaybeden hisseler
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
İhlas Holding 0,57 0,61 -6,56
Coca Cola İçecek 30,44 31,98 -4,82 ...
05.11.2019 18:50 | Son Güncelleme: 05.11.2019 18:50
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|İhlas Holding
|0,57
|0,61
|-6,56
|Coca Cola İçecek
|30,44
|31,98
|-4,82
|İhlas Gayrimenkul
|0,68
|0,71
|-4,23
|Pegasus
|61,00
|63,40
|-3,79
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|1,11
|1,15
|-3,48
|Hektaş
|6,15
|6,36
|-3,30
|Sasa Polyester
|6,14
|6,32
|-2,85
|Deva Holding
|7,38
|7,57
|-2,51
|İş Finansal Kiralama
|2,62
|2,68
|-2,24
|Koza Altın
|69,00
|70,40
|-1,99
|Koza Madencilik
|8,47
|8,62
|-1,74
|Albaraka Türk
|1,20
|1,22
|-1,64
|Tüpraş
|126,30
|128,30
|-1,56
|Anadolu Grubu Holding
|15,10
|15,33
|-1,50
|Fenerbahçe Futbol
|16,75
|17,00
|-1,47
|Konya Çimento
|204,50
|207,30
|-1,35
|İpek Doğal Enerji
|6,43
|6,50
|-1,08
|Kerevitaş Gıda
|2,78
|2,81
|-1,07
|Anadolu Efes
|19,60
|19,80
|-1,01
|Tukaş
|5,94
|6,00
|-1,00
Kaynak: AA