Borsada en çok değer kaybeden hisseler
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Metro Holding 2,32 2,90 -20,00
İttifak Holding 3,57 3,95 -9,62 ...
01.11.2019 18:38
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Metro Holding
|2,32
|2,90
|-20,00
|İttifak Holding
|3,57
|3,95
|-9,62
|Güneş Sigorta
|1,66
|1,73
|-4,05
|Pegasus
|63,65
|66,05
|-3,63
|Odaş Elektrik
|1,65
|1,70
|-2,94
|Trakya Cam
|2,86
|2,94
|-2,72
|ICBC Turkey Bank
|4,16
|4,27
|-2,58
|Afyon Çimento
|4,59
|4,71
|-2,55
|Türk Traktör
|42,88
|43,96
|-2,46
|TAV Havalimanları
|25,50
|26,08
|-2,22
|Koza Madencilik
|8,55
|8,74
|-2,17
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,46
|0,47
|-2,13
|Tekfen Holding
|16,60
|16,95
|-2,06
|Mavi Giyim
|45,24
|46,16
|-1,99
|Park Elek.Madencilik
|2,58
|2,63
|-1,90
|Çemaş Döküm
|1,12
|1,14
|-1,75
|Tofaş Oto. Fab.
|22,00
|22,38
|-1,70
|Çemtaş
|5,83
|5,93
|-1,69
|Sasa Polyester
|6,85
|6,96
|-1,58
|Aksa Enerji
|2,60
|2,64
|-1,52
Kaynak: AA