Borsada en çok değer kaybeden hisseler
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Coca Cola İçecek 31,24 32,60 -4,17
Sabancı Holding 8,41 8,76...
30.10.2019 18:34
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Coca Cola İçecek
|31,24
|32,60
|-4,17
|Sabancı Holding
|8,41
|8,76
|-4,00
|İhlas Gayrimenkul
|0,73
|0,76
|-3,95
|MLP Sağlık
|14,58
|15,15
|-3,76
|Deva Holding
|6,95
|7,19
|-3,34
|Tekfen Holding
|17,40
|18,00
|-3,33
|İş Finansal Kiralama
|2,62
|2,71
|-3,32
|Gübre Fabrikaları
|5,47
|5,65
|-3,19
|Şişe Cam
|4,37
|4,50
|-2,89
|Tümosan Motor ve Traktör
|4,69
|4,82
|-2,70
|Garanti Bankası
|9,23
|9,47
|-2,53
|Soda Sanayii
|5,61
|5,75
|-2,43
|Akbank
|6,93
|7,10
|-2,39
|Halkbank
|5,34
|5,47
|-2,38
|Ege Endüstri
|486,60
|498,30
|-2,35
|Konya Çimento
|204,30
|209,20
|-2,34
|Mavi Giyim
|45,44
|46,50
|-2,28
|Anadolu Efes
|19,41
|19,85
|-2,22
|Ülker Bisküvi
|18,30
|18,71
|-2,19
|Doğuş Otomotiv
|8,12
|8,30
|-2,17
Kaynak: AA