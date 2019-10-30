Borsada en çok değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Coca Cola İçecek 31,24 32,60 -4,17
Sabancı Holding 8,41 8,76...

30.10.2019 18:34
Borsada en çok değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Coca Cola İçecek 31,24 32,60 -4,17
Sabancı Holding 8,41 8,76 -4,00
İhlas Gayrimenkul 0,73 0,76 -3,95
MLP Sağlık 14,58 15,15 -3,76
Deva Holding 6,95 7,19 -3,34
Tekfen Holding 17,40 18,00 -3,33
İş Finansal Kiralama 2,62 2,71 -3,32
Gübre Fabrikaları 5,47 5,65 -3,19
Şişe Cam 4,37 4,50 -2,89
Tümosan Motor ve Traktör 4,69 4,82 -2,70
Garanti Bankası 9,23 9,47 -2,53
Soda Sanayii 5,61 5,75 -2,43
Akbank 6,93 7,10 -2,39
Halkbank 5,34 5,47 -2,38
Ege Endüstri 486,60 498,30 -2,35
Konya Çimento 204,30 209,20 -2,34
Mavi Giyim 45,44 46,50 -2,28
Anadolu Efes 19,41 19,85 -2,22
Ülker Bisküvi 18,30 18,71 -2,19
Doğuş Otomotiv 8,12 8,30 -2,17
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA
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