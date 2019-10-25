Borsada en çok değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Çelebi 98,85 102,90 -3,94
Çemaş Döküm 1,18 1,22 -3,28 ...

25.10.2019 18:34
Borsada en çok değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Çelebi 98,85 102,90 -3,94
Çemaş Döküm 1,18 1,22 -3,28
Enerjisa Enerji 6,20 6,36 -2,52
TAV Havalimanları 24,34 24,94 -2,41
Netaş Telekom. 9,16 9,38 -2,35
Tukaş 5,42 5,55 -2,34
Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,46 0,47 -2,13
Global Yat. Holding 3,90 3,98 -2,01
Beşiktaş Futbol Yat. 1,64 1,67 -1,80
Garanti Bankası 9,53 9,70 -1,75
Emlak Konut GMYO 1,23 1,25 -1,60
Soda Sanayii 5,77 5,86 -1,54
İskenderun Demir Çelik 6,29 6,38 -1,41
Eczacıbaşı İlaç 3,10 3,14 -1,27
Torunlar GMYO 1,71 1,73 -1,16
Kordsa Teknik Tekstil 11,84 11,97 -1,09
Halk GMYO 0,94 0,95 -1,05
Akbank 7,13 7,20 -0,97
Coca Cola İçecek 32,60 32,92 -0,97
Arçelik 18,38 18,54 -0,86
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et