Borsada en çok değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Şok Marketler 9,40 9,82 -4,28
Halkbank 5,44 5,64 -3,55 ...

21.10.2019 18:48
Borsada en çok değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:


(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Şok Marketler 9,40 9,82 -4,28
Halkbank 5,44 5,64 -3,55
Beşiktaş Futbol Yat. 1,67 1,73 -3,47
Akbank 7,07 7,30 -3,15
Tüpraş 120,40 124,20 -3,06
MLP Sağlık 13,45 13,87 -3,03
Alarko Holding 4,49 4,62 -2,81
Koç Holding 17,85 18,35 -2,72
Fenerbahçe Futbol 12,00 12,30 -2,44
Ford Otosan 60,20 61,60 -2,27
Sabancı Holding 8,43 8,62 -2,20
İttifak Holding 4,00 4,09 -2,20
Aksa Enerji 2,39 2,44 -2,05
Deva Holding 6,96 7,10 -1,97
İhlas Holding 0,50 0,51 -1,96
Galatasaray Sportif 1,52 1,55 -1,94
Odaş Elektrik 1,57 1,60 -1,88
Migros Ticaret 19,89 20,26 -1,83
Doğan Holding 1,68 1,71 -1,75
Garanti Bankası 9,12 9,27 -1,62
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA
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