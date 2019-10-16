Borsada en çok değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Koza Madencilik 8,38 9,01 -6,99
İpek Doğal Enerji 5,76 6,16 -6,49...

16.10.2019 18:38
Borsada en çok değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Koza Madencilik 8,38 9,01 -6,99
İpek Doğal Enerji 5,76 6,16 -6,49
Emlak Konut GMYO 1,13 1,19 -5,04
Halk GMYO 0,87 0,91 -4,40
Arçelik 17,20 17,98 -4,34
İhlas Holding 0,47 0,49 -4,08
Halkbank 5,18 5,40 -4,07
Yataş 5,54 5,77 -3,99
Enka İnşaat 5,49 5,70 -3,68
Doğuş Otomotiv 6,38 6,62 -3,63
Bim Mağazalar 46,00 47,64 -3,44
Koza Altın 64,90 67,20 -3,42
Tekfen Holding 16,74 17,29 -3,18
Vakıflar Bankası 4,11 4,24 -3,07
Eczacıbaşı İlaç 2,97 3,06 -2,94
Türk Hava Yolları 10,74 11,06 -2,89
Çemaş Döküm 1,04 1,07 -2,80
Vestel 9,14 9,39 -2,66
Alarko GMYO 49,32 50,55 -2,43
Güneş Sigorta 1,63 1,67 -2,40
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA
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