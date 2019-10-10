Borsada en çok değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Tukaş 4,94 6,15 -19,67
Park Elek.

10.10.2019 18:36
Borsada en çok değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Tukaş 4,94 6,15 -19,67
Park Elek.Madencilik 3,10 3,31 -6,34
MLP Sağlık 13,62 14,24 -4,35
Ege Endüstri 475,00 495,00 -4,04
Turkcell 12,46 12,98 -4,01
İhlas Holding 0,49 0,51 -3,92
Tüpraş 128,10 133,30 -3,90
Verusa Holding 14,56 15,03 -3,13
Otokar 129,30 133,30 -3,00
Netaş Telekom. 8,40 8,65 -2,89
Mavi Giyim 43,20 44,48 -2,88
Bera Holding 2,04 2,10 -2,86
Polisan Holding 2,73 2,81 -2,85
Şok Marketler 10,13 10,40 -2,60
Çemtaş 5,27 5,41 -2,59
Türk Traktör 40,28 41,32 -2,52
Odaş Elektrik 1,57 1,61 -2,48
Tofaş Oto. Fab. 21,46 22,00 -2,45
Akbank 7,29 7,47 -2,41
Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,41 0,42 -2,38
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA
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