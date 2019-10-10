Borsada en çok değer kaybeden hisseler
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Tukaş 4,94 6,15 -19,67
Park Elek.
10.10.2019 18:36
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Tukaş
|4,94
|6,15
|-19,67
|Park Elek.Madencilik
|3,10
|3,31
|-6,34
|MLP Sağlık
|13,62
|14,24
|-4,35
|Ege Endüstri
|475,00
|495,00
|-4,04
|Turkcell
|12,46
|12,98
|-4,01
|İhlas Holding
|0,49
|0,51
|-3,92
|Tüpraş
|128,10
|133,30
|-3,90
|Verusa Holding
|14,56
|15,03
|-3,13
|Otokar
|129,30
|133,30
|-3,00
|Netaş Telekom.
|8,40
|8,65
|-2,89
|Mavi Giyim
|43,20
|44,48
|-2,88
|Bera Holding
|2,04
|2,10
|-2,86
|Polisan Holding
|2,73
|2,81
|-2,85
|Şok Marketler
|10,13
|10,40
|-2,60
|Çemtaş
|5,27
|5,41
|-2,59
|Türk Traktör
|40,28
|41,32
|-2,52
|Odaş Elektrik
|1,57
|1,61
|-2,48
|Tofaş Oto. Fab.
|21,46
|22,00
|-2,45
|Akbank
|7,29
|7,47
|-2,41
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,41
|0,42
|-2,38
Kaynak: AA