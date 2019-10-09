Borsada en çok değer kaybeden hisseler
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Fenerbahçe Futbol 11,09 12,06 -8,04
Torunlar GMYO 1,58 1,71 -7,60...
09.10.2019 18:36
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Fenerbahçe Futbol
|11,09
|12,06
|-8,04
|Torunlar GMYO
|1,58
|1,71
|-7,60
|Bera Holding
|2,10
|2,26
|-7,08
|Netaş Telekom.
|8,65
|9,25
|-6,49
|Çemaş Döküm
|1,05
|1,12
|-6,25
|Tümosan Motor ve Traktör
|4,40
|4,69
|-6,18
|Verusa Holding
|15,03
|16,00
|-6,06
|İhlas Holding
|0,51
|0,54
|-5,56
|Park Elek.Madencilik
|3,31
|3,50
|-5,43
|Ülker Bisküvi
|18,76
|19,77
|-5,11
|Kerevitaş Gıda
|2,29
|2,41
|-4,98
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,42
|0,44
|-4,55
|Halkbank
|5,74
|6,01
|-4,49
|Konya Çimento
|203,00
|212,40
|-4,43
|Koç Holding
|18,41
|19,23
|-4,26
|MLP Sağlık
|14,24
|14,87
|-4,24
|Çemtaş
|5,41
|5,62
|-3,74
|Odaş Elektrik
|1,61
|1,67
|-3,59
|Tüpraş
|133,30
|138,20
|-3,55
|Akbank
|7,47
|7,74
|-3,49
Kaynak: AA