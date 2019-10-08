Borsada en çok değer kaybeden hisseler
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
İttifak Holding 4,16 5,20 -20,00
Park Elek.
08.10.2019 18:40
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|İttifak Holding
|4,16
|5,20
|-20,00
|Park Elek.Madencilik
|3,50
|4,22
|-17,06
|Anadolu Efes
|20,30
|22,94
|-11,51
|Torunlar GMYO
|1,71
|1,82
|-6,04
|Doğuş Otomotiv
|7,65
|8,12
|-5,79
|Fenerbahçe Futbol
|12,06
|12,72
|-5,19
|Tümosan Motor ve Traktör
|4,69
|4,93
|-4,87
|İhlas Gayrimenkul
|0,88
|0,92
|-4,35
|Gübre Fabrik.
|5,16
|5,38
|-4,09
|Verusa Holding
|16,00
|16,68
|-4,08
|Kerevitaş Gıda
|2,41
|2,51
|-3,98
|Tekfen Holding
|17,82
|18,53
|-3,83
|Galatasaray Sportif
|1,54
|1,60
|-3,75
|ICBC Turkey Bank
|4,11
|4,27
|-3,75
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|1,03
|1,07
|-3,74
|Netaş Telekom.
|9,25
|9,60
|-3,65
|İhlas Holding
|0,54
|0,56
|-3,57
|Kordsa Teknik Tekstil
|12,19
|12,64
|-3,56
|Odaş Elektrik
|1,67
|1,73
|-3,47
|Çemaş Döküm
|1,12
|1,16
|-3,45
Kaynak: AA