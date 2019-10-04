Borsada en çok değer kaybeden hisseler

04.10.2019 18:46

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:





(BIST 100) En çok değer kaybeden 20 hisse Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Netaş Telekom. 10,00 10,68 -6,37 A.V.O.D Gıda ve Tarım 1,60 1,66 -3,61 Çemaş Döküm 1,19 1,23 -3,25 TAV Havalimanları 23,80 24,50 -2,86 Tümosan Motor ve Traktör 4,91 5,04 -2,58 Tekfen Holding 18,76 19,12 -1,88 Şok Marketler 10,80 10,97 -1,55 MLP Sağlık 14,17 14,38 -1,46 Beşiktaş Futbol Yat. 1,68 1,70 -1,18 Otokar 138,10 139,50 -1,00 Enerjisa Enerji 6,28 6,34 -0,95 Doğuş Otomotiv 8,39 8,47 -0,94 Eczacıbaşı İlaç 3,17 3,20 -0,94 Kardemir (D) 2,16 2,18 -0,92 Türk Telekom 5,47 5,52 -0,91 Ford Otosan 59,65 60,15 -0,83 Şişe Cam 4,44 4,47 -0,67 Güneş Sigorta 1,79 1,80 -0,56 Bim Mağazalar 48,76 49,02 -0,53 Coca Cola İçecek 34,72 34,90 -0,52

Kaynak: AA

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)