Borsada en çok değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
İttifak Holding 4,52 5,65 -20,00
Metro Holding 1,93 2,08...

02.10.2019 18:40
Borsada en çok değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
İttifak Holding 4,52 5,65 -20,00
Metro Holding 1,93 2,08 -7,21
Tüpraş 137,60 141,40 -2,69
Parsan 12,73 13,08 -2,68
Sabancı Holding 9,13 9,36 -2,46
MLP Sağlık 14,34 14,64 -2,05
İpek Doğal Enerji 6,70 6,84 -2,05
Mavi Giyim 45,56 46,50 -2,02
Enerjisa Enerji 6,32 6,45 -2,02
Yapı ve Kredi Bank. 2,35 2,39 -1,67
Aksa 9,63 9,78 -1,53
Vestel 9,75 9,90 -1,52
Global Yat. Holding 3,91 3,97 -1,51
Gübre Fabrik. 5,59 5,67 -1,41
Akbank 7,88 7,99 -1,38
İş Fin.Kir. 2,17 2,20 -1,36
Deva Holding 6,87 6,96 -1,29
Koza Madencilik 9,29 9,41 -1,28
Hektaş 15,28 15,47 -1,23
Türk Telekom 5,66 5,73 -1,22
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA
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