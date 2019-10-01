Borsada en çok değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
İhlas Gayrimenkul 0,92 0,97 -5,15
Türk Hava Yolları...

01.10.2019 18:42
Borsada en çok değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
İhlas Gayrimenkul 0,92 0,97 -5,15
Türk Hava Yolları 11,78 12,38 -4,85
Vakıflar Bankası 4,93 5,18 -4,83
Çemaş Döküm 1,23 1,28 -3,91
Çemtaş 5,46 5,66 -3,53
ASELSAN 19,44 20,12 -3,38
Tümosan Motor ve Traktör 4,64 4,80 -3,33
Şişe Cam 4,52 4,67 -3,21
Halkbank 6,35 6,56 -3,20
Afyon Çimento 4,27 4,41 -3,17
T.S.K.B. 0,92 0,95 -3,16
Sasa Polyester 6,19 6,38 -2,98
Torunlar GMYO 1,84 1,89 -2,65
Bera Holding 2,26 2,32 -2,59
Anadolu Grubu Holding 15,10 15,50 -2,58
Turkcell 12,69 13,01 -2,46
Trakya Cam 2,90 2,97 -2,36
Konya Çimento 209,00 214,00 -2,34
ICBC Turkey Bank 3,79 3,88 -2,32
Albaraka Türk 1,33 1,36 -2,21
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA
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