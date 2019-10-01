Borsada en çok değer kaybeden hisseler
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
İhlas Gayrimenkul 0,92 0,97 -5,15
Türk Hava Yolları...
01.10.2019 18:42
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|İhlas Gayrimenkul
|0,92
|0,97
|-5,15
|Türk Hava Yolları
|11,78
|12,38
|-4,85
|Vakıflar Bankası
|4,93
|5,18
|-4,83
|Çemaş Döküm
|1,23
|1,28
|-3,91
|Çemtaş
|5,46
|5,66
|-3,53
|ASELSAN
|19,44
|20,12
|-3,38
|Tümosan Motor ve Traktör
|4,64
|4,80
|-3,33
|Şişe Cam
|4,52
|4,67
|-3,21
|Halkbank
|6,35
|6,56
|-3,20
|Afyon Çimento
|4,27
|4,41
|-3,17
|T.S.K.B.
|0,92
|0,95
|-3,16
|Sasa Polyester
|6,19
|6,38
|-2,98
|Torunlar GMYO
|1,84
|1,89
|-2,65
|Bera Holding
|2,26
|2,32
|-2,59
|Anadolu Grubu Holding
|15,10
|15,50
|-2,58
|Turkcell
|12,69
|13,01
|-2,46
|Trakya Cam
|2,90
|2,97
|-2,36
|Konya Çimento
|209,00
|214,00
|-2,34
|ICBC Turkey Bank
|3,79
|3,88
|-2,32
|Albaraka Türk
|1,33
|1,36
|-2,21
Kaynak: AA