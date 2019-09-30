Borsada en çok değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Şekerbank 1,06 1,10 -3,64
Vakıflar Bankası 5,18 5,33 -2,81 ...

30.09.2019 18:38
Borsada en çok değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Şekerbank 1,06 1,10 -3,64
Vakıflar Bankası 5,18 5,33 -2,81
Pegasus 60,70 62,15 -2,33
Anadolu Efes 21,88 22,40 -2,32
Çemaş Döküm 1,28 1,31 -2,29
Ülker Bisküvi 19,65 20,04 -1,95
Akbank 8,12 8,27 -1,81
Galatasaray Sportif 1,65 1,68 -1,79
Şok Marketler 11,00 11,20 -1,79
Ford Otosan 59,40 60,35 -1,57
MLP Sağlık 14,70 14,92 -1,47
Emlak Konut GMYO 1,39 1,41 -1,42
Tekfen Holding 19,14 19,41 -1,39
Adese Alışveriş Ticaret 2,35 2,38 -1,26
İş Bankası (C) 6,27 6,35 -1,26
Koç Holding 18,91 19,14 -1,20
Beşiktaş Futbol Yat. 1,69 1,71 -1,17
Garanti Bankası 10,21 10,33 -1,16
Coca Cola İçecek 33,68 34,06 -1,12
Halkbank 6,56 6,62 -0,91
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA
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