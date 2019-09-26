Borsada en çok değer kaybeden hisseler

26.09.2019 18:36

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Turkcell 12,83 13,24 -3,10 Pegasus 60,45 62,05 -2,58 Halkbank 6,33 6,49 -2,47 Zorlu Enerji 1,19 1,22 -2,46 Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,40 0,41 -2,44 Galatasaray Sportif 1,65 1,69 -2,37 Bera Holding 2,12 2,17 -2,30 Sabancı Holding 9,17 9,38 -2,24 GSD Holding 0,89 0,91 -2,20 Vestel 9,84 10,06 -2,19 Vakıflar Bankası 5,06 5,17 -2,13 Fenerbahçe Futbol 12,60 12,87 -2,10 Gentaş 1,41 1,44 -2,08 İhlas Holding 0,50 0,51 -1,96 Enerjisa Enerji 6,01 6,13 -1,96 Doğtaş Kelebek Mobilya 1,03 1,05 -1,90 Soda Sanayii 5,82 5,93 -1,85 İndeks Bilgisayar 7,68 7,82 -1,79 Odaş Elektrik 1,66 1,69 -1,78 Şişe Cam 4,58 4,66 -1,72

Kaynak: AA

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)