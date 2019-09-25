Borsada en çok değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Adese Alışveriş Ticaret 2,20 2,39 -7,95
Mavi Giyim 43,50...

25.09.2019 18:40
Borsada en çok değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Adese Alışveriş Ticaret 2,20 2,39 -7,95
Mavi Giyim 43,50 44,56 -2,38
Metro Holding 1,95 1,99 -2,01
Beşiktaş Futbol Yat. 1,72 1,75 -1,71
Migros Ticaret 20,36 20,70 -1,64
Anadolu Grubu Holding 15,10 15,35 -1,63
Tüpraş 135,40 137,60 -1,60
Coca Cola İçecek 34,44 34,84 -1,15
İhlas Gayrimenkul 0,89 0,90 -1,11
TAV Havalimanları 22,70 22,94 -1,05
Şekerbank 1,02 1,03 -0,97
Tekfen Holding 19,05 19,23 -0,94
Enka İnşaat 5,58 5,63 -0,89
Zorlu Enerji 1,22 1,23 -0,81
Alarko GMYO 51,00 51,40 -0,78
Ülker Bisküvi 19,95 20,10 -0,75
Ege Endüstri 460,90 463,80 -0,63
Arçelik 18,42 18,51 -0,49
Sasa Polyester 6,17 6,20 -0,48
Verusa Holding 15,75 15,82 -0,44
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA
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