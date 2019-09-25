Borsada en çok değer kaybeden hisseler
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Adese Alışveriş Ticaret 2,20 2,39 -7,95
Mavi Giyim 43,50...
25.09.2019 18:40
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Adese Alışveriş Ticaret
|2,20
|2,39
|-7,95
|Mavi Giyim
|43,50
|44,56
|-2,38
|Metro Holding
|1,95
|1,99
|-2,01
|Beşiktaş Futbol Yat.
|1,72
|1,75
|-1,71
|Migros Ticaret
|20,36
|20,70
|-1,64
|Anadolu Grubu Holding
|15,10
|15,35
|-1,63
|Tüpraş
|135,40
|137,60
|-1,60
|Coca Cola İçecek
|34,44
|34,84
|-1,15
|İhlas Gayrimenkul
|0,89
|0,90
|-1,11
|TAV Havalimanları
|22,70
|22,94
|-1,05
|Şekerbank
|1,02
|1,03
|-0,97
|Tekfen Holding
|19,05
|19,23
|-0,94
|Enka İnşaat
|5,58
|5,63
|-0,89
|Zorlu Enerji
|1,22
|1,23
|-0,81
|Alarko GMYO
|51,00
|51,40
|-0,78
|Ülker Bisküvi
|19,95
|20,10
|-0,75
|Ege Endüstri
|460,90
|463,80
|-0,63
|Arçelik
|18,42
|18,51
|-0,49
|Sasa Polyester
|6,17
|6,20
|-0,48
|Verusa Holding
|15,75
|15,82
|-0,44
Kaynak: AA