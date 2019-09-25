Borsada en çok değer kaybeden hisseler

25.09.2019 18:40

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Adese Alışveriş Ticaret 2,20 2,39 -7,95 Mavi Giyim 43,50 44,56 -2,38 Metro Holding 1,95 1,99 -2,01 Beşiktaş Futbol Yat. 1,72 1,75 -1,71 Migros Ticaret 20,36 20,70 -1,64 Anadolu Grubu Holding 15,10 15,35 -1,63 Tüpraş 135,40 137,60 -1,60 Coca Cola İçecek 34,44 34,84 -1,15 İhlas Gayrimenkul 0,89 0,90 -1,11 TAV Havalimanları 22,70 22,94 -1,05 Şekerbank 1,02 1,03 -0,97 Tekfen Holding 19,05 19,23 -0,94 Enka İnşaat 5,58 5,63 -0,89 Zorlu Enerji 1,22 1,23 -0,81 Alarko GMYO 51,00 51,40 -0,78 Ülker Bisküvi 19,95 20,10 -0,75 Ege Endüstri 460,90 463,80 -0,63 Arçelik 18,42 18,51 -0,49 Sasa Polyester 6,17 6,20 -0,48 Verusa Holding 15,75 15,82 -0,44

Kaynak: AA

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)