Borsada en çok değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Konya Çimento 199,40 222,60 -10,42
Afyon Çimento 4,25...

19.09.2019 18:36
Borsada en çok değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:


(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Konya Çimento 199,40 222,60 -10,42
Afyon Çimento 4,25 4,56 -6,80
Göltaş Çimento 12,42 13,17 -5,69
Doğtaş Kelebek Mobilya 1,07 1,13 -5,31
Koza Madencilik 7,99 8,34 -4,20
İpek Doğal Enerji 6,07 6,31 -3,80
Gersan Elektrik 2,28 2,37 -3,80
Sabancı Holding 8,99 9,33 -3,64
Ford Otosan 57,80 59,70 -3,18
Netaş Telekom. 9,30 9,60 -3,12
Vakıflar Bankası 5,06 5,22 -3,07
Koza Altın 61,00 62,90 -3,02
Akbank 7,39 7,62 -3,02
İş Bankası (C) 5,82 6,00 -3,00
Yapı ve Kredi Bank. 2,33 2,40 -2,92
Galatasaray Sportif 1,69 1,74 -2,87
Kardemir (D) 2,15 2,21 -2,71
Gentaş 1,46 1,50 -2,67
Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,37 0,38 -2,63
Türk Hava Yolları 11,48 11,79 -2,63
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA
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